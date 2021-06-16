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Политика

Главнокомандующий Швеции призвал готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил об угрозе нападения России на королевство. «Нельзя исключить возможность вооруженного конфликта», — подчеркнул он в интервью одному из изданий.

Погрузка десантников на военно-транспортные самолеты.
Погрузка десантников на военно-транспортные самолеты.
mil.ru

По данным разведки, Швеция опасается «гибридных и нелинейных» атак со стороны России.

Бюден призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности, пишет РИА «Новости».

В прошлом году шведский парламент одобрил увеличение бюджета обороны до 89 миллиардов крон (около 770 миллиардов рублей. — Прим. ред.) к 2025 году. Ранее подобные суммы в военное дело вкладывали лишь в 1950-е годы.

В январе Минобороны Швеции опубликовало серию фильмов, в которых Россия косвенно предстала в качестве потенциального противника. В частности, в ролике использовались отсылки советско-американскому противостоянию.

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