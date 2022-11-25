Главой Кытмановского района Алтайского края стал Виктор Вельш

Решение об этом приняли 25 ноября на сессии Кытмановского районного Совета народных депутатов.

Виктор Викторович родился в 1969 году в селе Кытманово. В 2008 году окончил АлтГУ по специальности «государственное и муниципальное управление».

У него большой опыт работы в органах местного самоуправления: с 2000 по 2012 годы возглавлял администрацию Тягунского сельсовета Кытмановского района. С 2012 года работал первым заместителем главы районной администрации.

За кандидатуру Виктора Вельша проголосовали 15 депутатов из 17.

Ранее в Алтайском крае на тоненького утвердили сложный высокодефицитный бюджет.