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Политика

Главой Кытмановского района Алтайского края стал Виктор Вельш

Виктора Вельша избрали главой Кытмановского района Алтайского края, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Виктор Вельш.
Виктор Вельш.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

Решение об этом приняли 25 ноября на сессии Кытмановского районного Совета народных депутатов.

Виктор Викторович родился в 1969 году в селе Кытманово. В 2008 году окончил АлтГУ по специальности «государственное и муниципальное управление».

У него большой опыт работы в органах местного самоуправления: с 2000 по 2012 годы возглавлял администрацию Тягунского сельсовета Кытмановского района. С 2012 года работал первым заместителем главы районной администрации.

За кандидатуру Виктора Вельша проголосовали 15 депутатов из 17.

Ранее в Алтайском крае на тоненького утвердили сложный высокодефицитный бюджет.

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