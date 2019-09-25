Главред «Эха» отреагировал на истерику Соловьева в эфире федерального канала

Телеведущий Владимир Соловьев опозорил себя, впав в истерику в ходе выпуска своей программы на телеканале «Россия 1», считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мерзкая карлица Владимир Соловьев опять прилюдно обоср… ся. Да что ж это такое?!» — написал он в своем telegram-канале, не став подробно комментировать скандальный инцидент.

Также Венедиктов сообщил, что не собирается ничего добавлять к своему посту в мессенджере Telegram по поводу инцидента с истерикой Соловьева, пишет ura.ru.

Скандал

Ранее Соловьев рассказал в своем telegram-канале, что вышел из себя на съемках «Вечера с Владимиром Соловьевым» (выходит в эфире государственного телеканала «Россия 1»). Гнев телеведущего вызвал «либеральный бред про нашу историю».

Соловьев заявил, что называть народ СССР виновником холокоста — «высший уровень подлости».

Позднее выяснилось, что причиной истерики телеведущего Соловьева в эфире его авторского шоу на канале «Россия» стало заявление приглашенного гостя Григория Амнуэля.

Соловьев и до этого говорил со студией на повышенных тонах, но после реплики Амнуэля сорвался на крик.

Сам эксперт рассказал, что они с телеведущим продолжили спор на повышенных тонах даже после завершения эфира.

Владимир Соловьев. ok.ru/vrsolovievofficial

Опрос

Между тем телеведущий государственного канала Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).