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25 сентября 12°C

Главред «Эха» отреагировал на истерику Соловьева в эфире федерального канала

Телеведущий Владимир Соловьев опозорил себя, впав в истерику в ходе выпуска своей программы на телеканале «Россия 1», считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Мерзкая карлица Владимир Соловьев опять прилюдно обоср… ся. Да что ж это такое?!» — написал он в своем telegram-канале, не став подробно комментировать скандальный инцидент.

Также Венедиктов сообщил, что не собирается ничего добавлять к своему посту в мессенджере Telegram по поводу инцидента с истерикой Соловьева, пишет ura.ru.

Скандал

Ранее Соловьев рассказал в своем telegram-канале, что вышел из себя на съемках «Вечера с Владимиром Соловьевым» (выходит в эфире государственного телеканала «Россия 1»). Гнев телеведущего вызвал «либеральный бред про нашу историю».

Соловьев заявил, что называть народ СССР виновником холокоста — «высший уровень подлости».

Позднее выяснилось, что причиной истерики телеведущего Соловьева в эфире его авторского шоу на канале «Россия» стало заявление приглашенного гостя Григория Амнуэля.

Соловьев и до этого говорил со студией на повышенных тонах, но после реплики Амнуэля сорвался на крик.

Сам эксперт рассказал, что они с телеведущим продолжили спор на повышенных тонах даже после завершения эфира.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
ok.ru/vrsolovievofficial

Опрос

Между тем телеведущий государственного канала Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

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