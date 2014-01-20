Главу бурятского отделения ЕР исключили из партии после смертельного ДТП

Секретаря отделения «Единой России» по республике Бурятия Баира Жамбалова исключили из партии после ДТП с участием его автомобиля, в котором погибла девушка, сообщается на сайте отделения.

Решение об исключении Жамбалова принято единогласно на заседании президиума.

Напомним, в начале января 2020 года погибла 17-летняя девушка, которую оставили лежать на дороге после того, как ее сбил внедорожник.

«Мы ни в коей мере не вмешиваемся и не пытаемся подменить следственные органы, которым предстоит ответить на вопрос о том, кто же находился за рулем внедорожника, который принадлежит секретарю нашего регионального отделения Баиру Жамбалову. Я ставлю вопрос об ответственности Жамбалова как политика, как вице-спикера Народного Хурала, как руководителя партийной организации целого субъекта РФ безотносительно того, кто совершил ДТП», — заявил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Он отметил, что публичные действия Жамбалова не только вызывают недоумение, но и бросают тень на партию и органы власти.

«Событие произошло 5 января. Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января. Причем заявление не вызывает доверия. События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики», — подчеркнул Хинштейн.

Исполняющим обязанности главы реготделения до проведения конференции назначен замсекретаря отделения Батор Цыбиков.

ДТП. Зима. Знак. Versiya.info.

По версии Жамбалова, за рулем его автомобиля находился местный бизнесмен. Позже он сам пришел в полицию. Однако по одной из версий на предпринимателя решили переложить вину, пообещав ему протекцию и быстрое освобождение.

В СМИ отмечается, что после ДТП внедорожник остановился неподалеку возле леса, куда подъехали еще автомобили, и, судя по всему, именно там и решалось, что делать дальше.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал награду тому, кто предоставит видеозапись ДТП, в котором под колесами внедорожника погибла 17-летняя девушка.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, его расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее группа депутатов Госдумы решила смягчить наказание за оставление места ДТП.