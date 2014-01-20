Главу бурятского отделения ЕР исключили из партии после смертельного ДТП

Решение об исключении Жамбалова принято единогласно на заседании президиума.
Напомним, в начале января 2020 года погибла 17-летняя девушка, которую оставили лежать на дороге после того, как ее сбил внедорожник.
«Мы ни в коей мере не вмешиваемся и не пытаемся подменить следственные органы, которым предстоит ответить на вопрос о том, кто же находился за рулем внедорожника, который принадлежит секретарю нашего регионального отделения Баиру Жамбалову. Я ставлю вопрос об ответственности Жамбалова как политика, как вице-спикера Народного Хурала, как руководителя партийной организации целого субъекта РФ безотносительно того, кто совершил ДТП», — заявил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
Он отметил, что публичные действия Жамбалова не только вызывают недоумение, но и бросают тень на партию и органы власти.
«Событие произошло 5 января. Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января. Причем заявление не вызывает доверия. События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики», — подчеркнул Хинштейн.
Исполняющим обязанности главы реготделения до проведения конференции назначен замсекретаря отделения Батор Цыбиков.
По версии Жамбалова, за рулем его автомобиля находился местный бизнесмен. Позже он сам пришел в полицию. Однако по одной из версий на предпринимателя решили переложить вину, пообещав ему протекцию и быстрое освобождение.
В СМИ отмечается, что после ДТП внедорожник остановился неподалеку возле леса, куда подъехали еще автомобили, и, судя по всему, именно там и решалось, что делать дальше.
Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал награду тому, кто предоставит видеозапись ДТП, в котором под колесами внедорожника погибла 17-летняя девушка.
По факту ДТП возбудили уголовное дело, его расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Ранее группа депутатов Госдумы решила смягчить наказание за оставление места ДТП.