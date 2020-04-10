Главу минздрава российской республики отправили в отставку

Главу Минздрава Коми Дмитрия Березина освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Коми Владимир Уйба, сообщается на официальном сайте региона.

На должность заместителя председателя правительства республики Коми и министра здравоохранения республики назначена Виктория Филин. Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы.

По информации на 10 апреля в Коми зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. Республика занимает четвертое место в России по числу зараженных Covid-19.

Ранее глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Он говорил, что это решение «единственно верное» и добавил, что принял его после «долгих и серьезных размышлений».