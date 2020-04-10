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10 апреля
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Политика

Главу минздрава российской республики отправили в отставку

Главу Минздрава Коми Дмитрия Березина освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Коми Владимир Уйба, сообщается на официальном сайте региона.

Пустой зал. Отставка.
Пустой зал. Отставка.
CC0

На должность заместителя председателя правительства республики Коми и министра здравоохранения республики назначена Виктория Филин. Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы.

По информации на 10 апреля в Коми зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. Республика занимает четвертое место в России по числу зараженных Covid-19.

Ранее глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Он говорил, что это решение «единственно верное» и добавил, что принял его после «долгих и серьезных размышлений».

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