Главу парламента захотели отправить в отставку за слова о «калмыках-фашистах»

Напомним, скандал разразился в январе 2020 года. Штыгашев заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где «большинство <…> воевали на стороне фашистов».

Спикер отметил, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье».

Таким образом он оправдал депортацию калмыков и добавил, что Иосиф Сталин спас калмыцкий народ от уничтожения.

С того момента прошел год. Депутаты Калмыкии считают недостаточным для Штыгашева наказания в виде партийного предупреждения, которое он получил за свои слова.

«На протяжении всего этого времени мы ждали от руководства нашей республики, Хакасии и самого Верховного Совета более жесткого наказания. Для нас это больная тема и большое оскорбление всего народа. Человек, занимающий высокую руководящую должность, не должен позволять себе такие высказывания», — рассказала руководитель фракции справороссов в парламенте Калмыкии Наталья Манжикова.

Памятник калмыкам на Булыгинском кладбище. архив НИЦ «Мемориал»

Решение о необходимости направить обращение депутаты Калмыкии приняли 28 декабря 2020 года — в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа.

В хакасском парламенте подтвердили получение письма, отметив, что процедуру ответа пока не определили. Сам же Штыгашев отказался от комментариев.

Хакасские депутаты недоумевают, почему их коллеги из Калмыкии решили вернуться к этому вопросу спустя столько времени. По их мнению, партийного предупреждения достаточно.

Примечательно, что в России национальные распри запрещены законом и строго наказываются. Однако именно в этом случае СК отказался от проверки слов высокопоставленного единоросса.