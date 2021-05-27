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Политика

Главу района в Алтайском крае сняли с должности после обвинения в мошенничестве

Главу Баевского района Алтайского края Андрея Мерца отправили в отставку после того, как следователи предъявили обвинение экс-чиновнику в мошенничестве.

Администрация Баевского района.
Администрация Баевского района.
baevo-altai.ru

Решением районного суда глава района освобожден от исполнения обязанностей 26 мая, сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».

Обязанности руководителя муниципалитета возложили на первого заместителя администрации района Виктора Горбоносова.

По имеющейся информации, Мерц будет подавать апелляцию.

Бывший глава района со знакомым обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Они обманом заполучили овощехранилище.

«В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщали в СУ СКР по Алтайскому краю.

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