Главу района в Алтайском крае сняли с должности после обвинения в мошенничестве

Решением районного суда глава района освобожден от исполнения обязанностей 26 мая, сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».
Обязанности руководителя муниципалитета возложили на первого заместителя администрации района Виктора Горбоносова.
По имеющейся информации, Мерц будет подавать апелляцию.
Бывший глава района со знакомым обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Они обманом заполучили овощехранилище.
«В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО был нанесен ущерб в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщали в СУ СКР по Алтайскому краю.