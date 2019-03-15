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Политика

Главу Рубцовска Фельдмана могут отстранить от должности

Суд признал неудовлетворительной работу главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Ранее отрицательную оценку деятельности рубцовского градоначальника дал и городской Совет, сообщают «Наши Новости».

Дмитрий Фельдман
Дмитрий Фельдман
Altapress.ru

Депутаты назвали работу администрации и самого Дмитрия Фельдмана неэффективной. До этого горожане жаловались на проблемы в сферах ЖКХ и благоустройства. В частности, несколько дней назад пользователи сообщали, что с весной в Рубцовске обнажилась застарелая проблема — плохие дороги. Со многих улиц сошел снег и показались глубокие ямы вместо асфальта.

Дмитрий Фельдман пытался оспорить решение депутатов в суде, посчитав его необоснованным. Суд принял сторону горсовета, не удовлетворив требования градоначальника.

В ближайшее время депутатам вновь предстоит оценить работу главы города уже за 2018 год. Если характеристика будет отрицательной, то Фельдману может грозит отставка.

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