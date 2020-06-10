Главврач барнаульского роддома призвала не бояться COVID и голосовать за поправки в Конституцию

«Как человек, отработавший в медицине практически 46 лет, я вижу, что наша отрасль сегодня достигла высокого технологического уровня. И очень хочется, чтобы этот уровень был доступен всем жителям нашей страны, всем согражданам. Если раньше мы стремились обеспечить доступность медицинской помощи, то сегодня для меня и моих коллег приоритетной задачей уже является высокое качество этой помощи. И это сегодня не декларация, а принцип государственной социальной политики», — заявила Людмила Ананьина.
По словам главврача, даже в непростых условиях пандемии у нее нет сомнения, что голосование будет для граждан безопасным. Она считает, что «у нас в стране правильно организованы противоэпидемические мероприятия».
Людмила Ананьина,
главврач роддома в № 2 в Барнауле:
Будет проведено предварительное обследование членов избирательных комиссий, будут обеспечены возможности соблюдения социальной дистанции. Предусмотрена возможность организации голосования на открытых площадках. Средства защиты будут использовать все члены избирательных комиссий, наблюдатели, участники голосования.
По мнению главврача, поправки коснуться не только медицины, но и всех сфер жизни граждан, поэтому за них надо голосовать.
Ранее о референдуме высказалась директор краевой библиотеки им. Шишкова Татьяна Егорова.