Главврач барнаульского роддома призвала не бояться COVID и голосовать за поправки в Конституцию

«Как человек, отработавший в медицине практически 46 лет, я вижу, что наша отрасль сегодня достигла высокого технологического уровня. И очень хочется, чтобы этот уровень был доступен всем жителям нашей страны, всем согражданам. Если раньше мы стремились обеспечить доступность медицинской помощи, то сегодня для меня и моих коллег приоритетной задачей уже является высокое качество этой помощи. И это сегодня не декларация, а принцип государственной социальной политики», — заявила Людмила Ананьина.