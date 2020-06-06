Директор алтайской библиотеки «на пальцах Пушкина» объяснила, зачем голосовать за Конституцию

Директор Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова прокомментировала одну из поправок к Конституции РФ, сообщает официальный портал региона.

Напомним, 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ, этот день объявили выходным.

Егорова уверена, что изменение, закрепляющее статус русского языка как языка государствообразующего народа, — актуальная и чрезвычайно важная мера.

«Наш язык — часть культурного наследия, и обрели мы его в том виде, который сейчас используется, во многом благодаря родившемуся 6 июня Александру Сергеевичу Пушкину <…> Пушкин раскрыл богатство и красоту языка, превратил в поэзию обыденные слова, показал их выразительность и художественность. Он привел в гармонию языковую стихию, чрезвычайно аккуратно обращаясь со словом, отдавая преимущество русской лексике, показал, что она — мощный и красивый инструмент», — подчеркнула директор библиотеки.

При этом она отметила, что русский язык легко обходится без чрезмерного влияния иноязычных источников. Более того, в них существует опасность искажения русского языка и утраты его чистоты.

Пушкин СС0

«В современных условиях, когда под влиянием различных процессов в нашу речь активно приходят иностранные слова, забота о сохранении самобытности литературного русского языка приобретает особую значимость, в каком-то смысле это является вопросом национальной безопасности», — пояснила Егорова.

Поэтому, по ее мнению, предлагаемая поправка к Конституции необходима, чтобы сберечь глубинные национальные ценности.

Егорова подчеркнула, что уже сегодня алтайская молодежь говорит уже не в полной мере по-русски — «факапы», «чек-листы» и «тест-драйвы». Все это угрожает чистоте языка.

А вот популяризация произведений Пушкина, как она отметила, — это сильный инструмент в деле сохранения языка, и «такая поддержка, как защита языка на конституционном уровне, для нас бесценна».