Песков: день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

«Да», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли 1 июля выходным днем.
На совещании в понедельник с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, президент Владимир Путин сообщил, что голосование пройдет 1 июля.
Он призвал россиян принять в нем активное участие. По словам президента, речь идет об основном законе, который лежит в основе жизни России. Глава государства также поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. 28 мая ЦИК утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования, а также предложил изменить и упростить саму процедуру.