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1 июня
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Жизнь

Песков: день голосования по поправкам в Конституцию будет выходным

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта дата будет выходным днем, пишут РИА Новости.

Конституция.
Конституция.
culture.ru

«Да», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли 1 июля выходным днем.

На совещании в понедельник с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, президент Владимир Путин сообщил, что голосование пройдет 1 июля.

Он призвал россиян принять в нем активное участие. По словам президента, речь идет об основном законе, который лежит в основе жизни России. Глава государства также поручил ЦИК, Роспотребнадзору и регионам обеспечить полную безопасность на участках для голосования.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. 28 мая ЦИК утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования, а также предложил изменить и упростить саму процедуру.

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