Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовано провести на открытом воздухе

Роспотребнадзор и Центризбирком из-за опасности распространения коронавируса порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию не в самих избирательных участках, а перед ними на открытом воздухе, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, размещенный на сайте управления Роспотребнадзора по республике Чувашия

Участникам голосования нужно измерять температуру, а также оборудовать комнату для мытья рук. Голосование рекомендуется провести в течение нескольких дней, чтобы избежать скопления людей на участках, уточняется в документе.

21 мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому образовательную программу школ нужно дополнить патриотическим воспитанием.

Президент предложил прописать в законе, что воспитание детей направлено на «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа», пишет polit.ru.

20 мая появилась информация, что в администрации президента рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня.

Между тем в Совете Европы рассмотрели петицию россиян о необходимости проведения правовой экспертизы предложенных изменений в Конституцию РФ и процедуры их принятия и приняли решение направить запрос на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Петиция более 200 тыс. россиян, включая более 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, была рассмотрена на онлайн-заседании Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы.