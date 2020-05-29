Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовано провести на открытом воздухе

Участникам голосования нужно измерять температуру, а также оборудовать комнату для мытья рук. Голосование рекомендуется провести в течение нескольких дней, чтобы избежать скопления людей на участках, уточняется в документе.
21 мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому образовательную программу школ нужно дополнить патриотическим воспитанием.
Президент предложил прописать в законе, что воспитание детей направлено на «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа», пишет polit.ru.
20 мая появилась информация, что в администрации президента рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня.
Между тем в Совете Европы рассмотрели петицию россиян о необходимости проведения правовой экспертизы предложенных изменений в Конституцию РФ и процедуры их принятия и приняли решение направить запрос на экспертизу в Венецианскую комиссию.
Петиция более 200 тыс. россиян, включая более 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, была рассмотрена на онлайн-заседании Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы.