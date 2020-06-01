Центризбирком намерен изменить правила голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет ввести изменения, которые облегчат процедуру голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Так, участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования.

Новый документ предлагает упростить процедуру. Согласно нему участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования, пишет РБК. Ранее таким правом хотели наделить только пожилых и больных людей, родителей с маленькими детьми.

Согласно новому проекту, проголосовать на дому смогут все.

Кроме того, планируется выдавать бюллетени голосующим без записи паспортных данных. Чтобы получить бюллетень, участнику нужно предъявить паспорт или заменяющий его документ, пишет ura.ru.

Изначально голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Новая точная дата пока не названа. Ранее в Кремле заявили о том, что дату голосования по изменению Конституции РФ президент Владимир Путин объявит, когда посчитает нужным.

Петиция

Между тем в Совете Европы рассмотрели петицию россиян о необходимости проведения правовой экспертизы предложенных изменений в Конституцию РФ и процедуры их принятия и приняли решение направить запрос на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Петиция более 200 тыс. россиян, включая более 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, была рассмотрена на онлайн-заседании Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы.