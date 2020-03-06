Глубокой ночью завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу. Подробности

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Москве нашли приемлемое разрешение проблемы в сирийском Идлибе, сообщает « Интерфакс ».

«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — сказал Путин по итогам переговоров.

«Выражаем надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами», — добавил российский лидер.

В свою очередь президент Турции заявил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе с 00:01 6 марта.

«В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня», — сказал Эрдоган.

Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14:06 мск, пишет bfm.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.