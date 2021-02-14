Год с новым мэром: как вы оцениваете работу главы Барнаула. Опрос

Вячеслав Франк ровно год работает в статусе главы Барнаула — городские депутаты избрали его на этот пост 14 февраля 2020 года. В связи с этим altapress.ru проводит опрос среди своих читателей, которые могут выразить свою позицию относительно ситуации в краевой столице.

Напомним, что сразу после избрания на должность главы города Вячеслав Франк отметил, что будет продолжать опираться на тот опыт, который у него имеется за годы работы в мэрии. К слову, в системе местного самоуправления он работает с 2007 года.

Приступая к обязанностям в качестве градоначальника, Франк также заявлял о намерении активнее вести диалог с широкой общественностью и открыто признал, что проблем в городе немало.

«Нам есть над чем работать. Поэтому обратная связь крайне важна, она позволяет держать „руку на пульсе“. Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, „муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах“, необходимо „быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы“. Мы будем создавать площадки для общения, обмениваться информацией, делая нашу работу прозрачной и открытой для общественности», — подчеркивал городской голова.

Спустя год работы Вячеслава Франка в кресле избранного градоначальника altapress.ru предлагаем своим читателям выразить свое мнение относительно того, как они оценивают деятельность главы города.