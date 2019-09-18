Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Госдума планирует радикально изолировать «воров в законе»

Госдума планирует принять закон об изолированном содержании главарей преступных сообществ в тюрьмах, сообщает «Росбалт».

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

В Госдуме считают, что только изоляция главарей способна помешать им дистанционно управлять преступным сообществом из тюрьмы.

Как сообщил замруководитель «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, соответствующие изменения в УПК и федеральный закон о надзоре уже заручились поддержкой координационного совета фракции.

По его словам, в предлагаемом законопроекте будут развиты ранее принятые законы об усилении борьбы с ОПГ. «На данный момент, хотя закон был принят в апреле, возбуждено 14 уголовных дел по данному составу против главарей преступного сообщества», — подчеркивает Исаев.

Ранее сообщалось, что новый закон о «ворах в законе» пока лежит «мертвым грузом». Как его применять — никто толком не знает. Во всяком случае, так считают источники «Росбалта», проанализировавшие вывод за штат спецов по борьбе с оргпреступностью в Москве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость