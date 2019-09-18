Госдума планирует радикально изолировать «воров в законе»

В Госдуме считают, что только изоляция главарей способна помешать им дистанционно управлять преступным сообществом из тюрьмы.

Как сообщил замруководитель «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, соответствующие изменения в УПК и федеральный закон о надзоре уже заручились поддержкой координационного совета фракции.

По его словам, в предлагаемом законопроекте будут развиты ранее принятые законы об усилении борьбы с ОПГ. «На данный момент, хотя закон был принят в апреле, возбуждено 14 уголовных дел по данному составу против главарей преступного сообщества», — подчеркивает Исаев.

Ранее сообщалось, что новый закон о «ворах в законе» пока лежит «мертвым грузом». Как его применять — никто толком не знает. Во всяком случае, так считают источники «Росбалта», проанализировавшие вывод за штат спецов по борьбе с оргпреступностью в Москве.