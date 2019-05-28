Эксперты считают, что президентский указ о «ворах в законе» лежит мертвым грузом

Новый закон о «ворах в законе» пока лежит мертвым грузом, как его применять — никто толком не знает. Во всяком случае, так считают источники «Росбалта», проанализировавшие вывод за штат спецов по борьбе с оргпреступностью в Москве.

За штат выведены сотрудники целого ряда подразделений Московского уголовного розыска, в том числе — 6-й оперативно-разыскной части (ОРЧ).

Сосредоточение

Так как именно в Москве находится самое большое сосредоточение в мире «воров законе», 6-й ОРЧ отводилась немалая роль в реализации закона об ответственности за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Не работает

Подписанный 1 апреля закон пока не работает. Связано это с тем, что оперативники просто не знают, как его применять, ждут соответствующих разъяснений. Пока они не поступили.

О «сходках» и казусах

«Новый закон вызывает много различных казусов. Все эти термины — „вор в законе“, „авторитет“, „положенец“, „сходка“ — не являются юридическими. Их надо перенести в соответствующую плоскость, разъяснить, чтобы можно было использовать. И это только малая часть той работы, которую необходимо сделать. Поэтому пока сложно сказать, когда этот закон заработает, по каким параметрам будут привлекаться люди к ответственности», — отмечал ранее источник агентства.

Фиксирование

А пока оперативники заняты фиксированием фактов руководства и лидерства преступными сообществами конкретными представителями криминального мира.

Президентский закон

Документ вводит наказание для людей в статусе вора в законе (официальная формулировка — «лицо, занимающее высокое положение в преступной иерархии») и за участие в «сходке» («собрании организаторов, руководителей или иных представителей преступных сообществ»), пишет «Медуза». Для «криминальных авторитетов», которых осудят за непосредственное руководство преступным сообществом, законопроект предусматривает пожизненное наказание.

За один только статус грозит от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. (ст. 210.1 УК). За участие в воровской сходке — от 12 до 20 лет со штрафом в 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что криминальный мир России обсуждает кандидатуру того, кто будет следить за «фондом взаимопомощи» в преступном сообществе. Выбор человека на этот пост затрудняет закон президента РФ Владимира Путина — документ ужесточает наказание для криминальных авторитетов.

Также «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.