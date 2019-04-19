«Воры в законе» в панике: из-за президентского закона «общак» остался без присмотра

Криминальный мир России обсуждает кандидатуру того, кто будет следить за «фондом взаимопомощи» в преступном сообществе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Выбор человека на этот пост затрудняет закон президента РФ Владимира Путина — документ ужесточает наказание для криминальных авторитетов.

«Главный вопрос, который сейчас встал перед криминальным миром — кто будет присматривать за общаком. Точный размер всероссийского общака неизвестен, однако, по оценке оперативников, может достигать нескольких десятков млн долларов», — цитирует Life.ru.

Криминальный банк пополняется взносами со всей России, уточнил источник. Собранные средства идут на оплату услуг адвокатов, поддержку воров в законе в колониях и СИЗО, а также их семей, пояснил он.

Претендент на «вакансию»

Претендентом на звание главного вора в законе является лидер мафиозного клана Таро (Тариэл Ониани). Однако силовики сообщили о планах экстрадировать его в Испанию, где Таро объявили в розыск.

Таким образом, общероссийский общак пока остается без присмотра, что вызывает вопросы в криминальном мире, пишет ura.ru.

Место кассы

Некоторые воры в законе убеждены в том, что «касса» и тот, кто за ней присматривает, должны находиться в России; другие уверены, что ей можно распоряжаться удаленно; третьи хотят переправить фонд за границу, добавил источник издания. За контроль над этими средствами борются крупнейшие воровские кланы Таро, Шакро Молодого (Захарий Калашов) и Лоту Гули (Надир Салифов).

Чемодан , вокзал

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Президентский закон

Документ вводит наказание для людей в статусе вора в законе (официальная формулировка — «лицо, занимающее высокое положение в преступной иерархии») и за участие в «сходке» («собрании организаторов, руководителей или иных представителей преступных сообществ»), пишет «Медуза». Для «криминальных авторитетов», которых осудят за непосредственное руководство преступным сообществом, законопроект предусматривает пожизненное наказание.

За один только статус грозит от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. (ст. 210.1 УК). За участие в воровской сходке — от 12 до 20 лет со штрафом в 1 млн руб.