Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщает ТАСС .

К закону поступили около 390 поправок. Они были подготовлены в основном специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты.

Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Законопроект предусматривает как внесение изменений в конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу, пишет bfm.ru.

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано 11 марта.