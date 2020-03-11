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Политика

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
kremlin.ru

К закону поступили около 390 поправок. Они были подготовлены в основном специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты.

Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Законопроект предусматривает как внесение изменений в конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу, пишет bfm.ru.

Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано 11 марта.

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