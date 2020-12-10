«Господин президент, вмешайтесь!»: депутат просит Путина навести порядок на Алтае

Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину о земельных проблемах местных жителей. Ролик опубликован на странице парламентария в соцсети.

Демина просит главу государства навести порядок в сфере земельных отношений. Она рассказала, что еще в 90-х годах два сельхозпредприятия присвоили земельные паи, которые бесплатно выделили жителям.

Землей, по ее словам, завладели руководители этих совхозов «по молчаливому согласию властей».

Депутат считает, что на Алтае действует «организованная преступная группа», в которую входят не только экс-руководители сельхозпредприятий, но и представители исполнительной власти, а также отдельные работники прокуратуры и суда.

В видео свои истории рассказывают и сами лишившиеся земли люди.