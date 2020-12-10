Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -15°C
Политика

«Господин президент, вмешайтесь!»: депутат просит Путина навести порядок на Алтае

Депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину о земельных проблемах местных жителей. Ролик опубликован на странице парламентария в соцсети.

Мария Демина, депутат Республики Алтай.
Мария Демина, депутат Республики Алтай.
Скриншот видео ПолитМуравей на YouTube

Демина просит главу государства навести порядок в сфере земельных отношений. Она рассказала, что еще в 90-х годах два сельхозпредприятия присвоили земельные паи, которые бесплатно выделили жителям.

Землей, по ее словам, завладели руководители этих совхозов «по молчаливому согласию властей».

Депутат считает, что на Алтае действует «организованная преступная группа», в которую входят не только экс-руководители сельхозпредприятий, но и представители исполнительной власти, а также отдельные работники прокуратуры и суда.

В видео свои истории рассказывают и сами лишившиеся земли люди.

«Я настоятельно прошу, господин президент, вмешайтесь! В ваших силах заставить чиновников работать в соответствии с требованиями закона», — заявила депутат.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость