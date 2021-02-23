Грудинин раскритиковал барнаульскую мэрию за запрет митинга КПРФ

Политик-коммунист Павел Грудинин приехал на отчетно-выборную конференцию алтайского крайкома КПРФ. В беседе с журналистами он прокомментировал запрет властей Барнаула на проведение митинга против политических репрессий.

Он недоумевает от действий местных чиновников.

«Лучше разрешать митинги, чем потом ждать несанкционированных действий. Ведь в Конституции сказано, что мы можем собираться мирно и безопасно. Да и когда массовые спортивные мероприятия проходят — это нормально, метро в Москве всегда переполненное. И одновременно с этим запрещать митинги — это неумно. Власть не должна бояться», — цитирует Грудинина «Политсибру».

19 февраля представители горадминистрации, а также полиция с понятыми пришли в помещение алтайского крайкома КПРФ. По мнению барнаульских властей, спустя четыре дня с момента согласования неожиданно появились новые обстоятельства, препятствующие в проведении протестной акции.

«Мы сделали все, чтобы распространить информацию о митинге, а нам говорят, что передумали. Но ведь не было новых указов (ограничений по коронавирусу — прим.ред.), не изменилась ситуация. Очевидно, что команда запретить все-таки дана из Москвы. Это агония власти, их большая и страшная ошибка», — считает персек крайкома Мария Прусакова.

23 февраля в указанное ранее время Прусакова с однопартийцами пришла на место планировавшегося митинга, чтобы «сообщить собравшимся о запрете мероприятия и предупредить о последствиях», написала она в Facebook.