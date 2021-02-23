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Политика

Грудинин раскритиковал барнаульскую мэрию за запрет митинга КПРФ

Политик-коммунист Павел Грудинин приехал на отчетно-выборную конференцию алтайского крайкома КПРФ. В беседе с журналистами он прокомментировал запрет властей Барнаула на проведение митинга против политических репрессий.

Павел Грудинин
Павел Грудинин
Анна Зайкова

Он недоумевает от действий местных чиновников.

«Лучше разрешать митинги, чем потом ждать несанкционированных действий. Ведь в Конституции сказано, что мы можем собираться мирно и безопасно. Да и когда массовые спортивные мероприятия проходят — это нормально, метро в Москве всегда переполненное. И одновременно с этим запрещать митинги — это неумно. Власть не должна бояться», — цитирует Грудинина «Политсибру».

19 февраля представители горадминистрации, а также полиция с понятыми пришли в помещение алтайского крайкома КПРФ. По мнению барнаульских властей, спустя четыре дня с момента согласования неожиданно появились новые обстоятельства, препятствующие в проведении протестной акции.

«Мы сделали все, чтобы распространить информацию о митинге, а нам говорят, что передумали. Но ведь не было новых указов (ограничений по коронавирусу — прим.ред.), не изменилась ситуация. Очевидно, что команда запретить все-таки дана из Москвы. Это агония власти, их большая и страшная ошибка», — считает персек крайкома Мария Прусакова.

23 февраля в указанное ранее время Прусакова с однопартийцами пришла на место планировавшегося митинга, чтобы «сообщить собравшимся о запрете мероприятия и предупредить о последствиях», написала она в Facebook.

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