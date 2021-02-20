В Барнауле запретили проводить митинг против политических репрессий

Власти Барнаула не дали добро на проведение митинга против политических репрессий , организаторами которого выступили коммунисты.

Как рассказали в пресс-службе партии, 19 февраля представители горадминистрации, а также полиция с понятыми пришли в помещение алтайского крайкома КПРФ.

«Попытались вручить первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой отказ в проведении митинга. По мнению барнаульских властей, спустя четыре дня с момента согласования неожиданно появились новые обстоятельства, препятствующие в проведении протестной акции. Стоит ли удивляется, что вновь выявленные обстоятельства — это угроза распространения коронавируса. Администрация ссылается на вымышленные ковидные ограничения, которых нет в указе губернатора», — говорится в сообщении коммунистов.

В крайкоме также подчеркивают, что действия городских властей — это провокация в отношении граждан, желающих участвовать в законных и мирных протестных мероприятиях.

Напомним, акцию против политических репрессий коммунисты намеревались провести 23 февраля.

Ранее, 23 и 31 января в Барнауле прошли несогласованные массовые политические акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.