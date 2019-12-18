Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил рекорд в Instagram

Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о том, что его аккаунту в соцсети исполнился год, а также поблагодарил подписчиков за интерес к его деятельности.

«Сегодня моей странице в Инстаграм исполняется ровно год, — написал Томенко.

Также он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что этот год был наполнен необычным, интересным и полезным опытом.

«Много идей, предложений и вопросов от вас поступило за этот год. Я постарался организовать работу так, чтобы на ваши комментарии реагировало как можно больше представителей исполнительной власти, а где нужно, чтобы подключались муниципалитеты», — сказал губернатор.

В заключение он поблагодарил всех за интерес к своей странице и пообещал работать дальше в таком ключе.

Напомним, свой аккаунт в Instagram Томенко зарегистрировал 17 декабря 2018 года. Первая его публикация была посвящена поездке в Тягун на электричке на открытие зимнего сезона.

За этот год профиль набрал 50 тыс. подписчиков. Как отмечает «Политсибру», такой показатель глава региона может считать рекордным.