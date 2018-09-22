Губернатор Хакасии Зимин объяснил реальные причины отказа от выборов

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин отказался от второго тура выборов. В видео, распространенной пресс-службой администрации республики, он пояснил, что это связано с информационной войной, целью которой была смена власти, пишет Хакасия Информ .

На видео губернатор предстал в костюме, белой рубашке и без галстука. Он начал с того, что напомнил: за девять лет работы в республике сохранились старые предприятия и открылись новые, в том числе развивается угольный кластер. Также Хакасия пережила кризисы страны и собственные чрезвычайные ситуации.

Виктор Зимин,

губернатор Хакасии:

В последнее время я работал под тяжелейшим давлением: на республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, поймите меня верно. Я политик и понимал, что это такое, но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ выразил недоверие курсу правительства. Я понимаю это решение, принимая на себя всю ответственность за ситуацию в республике.

Зимин рассказал, что работал над тем, чтобы удержать экономику республики и создать новые проекты. Он пообещал помочь землякам, если будет нужен, так как работает и живет в Хакасии.

Виктор Зимин,

губернатор Хакасии:

Но сейчас я не могу обмануть вас и ваши ожидания. Особенно те, которые могли возникнуть в следствии ничем не подкрепленных обещаний моих политических оппонентов. Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии — моем родном доме.

Вечером 21 сентября стало известно, что кандидат в губернаторы Хакасии от «Единой России» Виктор Зимин неожиданно снял свою кандидатуру. По первой версии — по состоянию здоровья. Он проиграл первый тур выборов кандидату в губернаторы от КПРФ Валентину Коновалову. Теперь во втором туре оппонентом коммуниста будет справедливоросс Андрей Филягин. Выборы состоятся через две недели.