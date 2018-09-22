Кандидат в губернаторы от «Единой России» Зимин снялся с выборов в Хакасии

Глава Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, проигравший в первом туре губернаторских выборов, неожиданно снял свою кандидатуру с последующей гонки. Теперь за право возглавить регион будут бороться победивший в предыдущий раз кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и занявший третье место Андрей Филягин, представляющий «Справедливую Россию», пишет Interfax .

Решение Виктора Зимина оказалось неожиданным для наблюдателей и избирателей. ТАСС приводит слова хакасского политолога Михаила Верхотурова, который сообщает, что кандидат от «Единой России» занял активную позицию после первого тура и имел высокие шансы на победу. Но 21 сентября в пятницу он подал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры по причине здоровья, хотя второй тур должен был состояться уже 23 сентября в воскресенье.

Пресс-служба ЦИК подтвердила, что второй тур пройдет через две недели, передают «Ведомости». На участие в них пригласят Андрея Филягина от «Справедливой России», который уже подтвердил журналистам свою готовность бороться за пост губернатора Хакасии.

Как проголосовали в перво туре выборов в Хакасии

Валентин Коновалов 44,81%

Виктор Зимин 32,42%

Андрей Филягин 12,23%

Чем известен действующий глава Хакасии

Виктору Зимину 56 лет. Он окончил сельхозтехнику, отслужил в армии и начал карьеру строителя. В том числе руководил крупными проектами, например, сооружением Ачинской железной дороги. По спискам «Единой России» в 2004 году Зимин был избран депутатом в Верховный совет Хакасии.

В 2008 году Дмитрий Медведев предложил ему занять должность губернатора Хакасии, сменив Алексея Лебедя — гвардии полковник ВДВ, который стал первым всенародно избранным главой Правительства Республики Хакасия. С поста избранник ушел только в 2009 году.