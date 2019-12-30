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Политика

Губернатор Кузбасса попросит Деда Мороза остановить бегство людей из региона

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире местного радио, отвечая на вопросы горожан, рассказал, что хочет загадать Деду Морозу желание, пишет «ВашГород.ру».

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Цивилев пообещал, что в новогоднюю ночь попросит Деда Мороза, чтобы люди не уезжали из Кузбасса.

«Я бы попросил, чтобы в будущем году никто не уехал из Кузбасса, а наоборот, только приезжали бы к нам. Понимаю, что это невозможно, но хочется, чтобы тенденция изменилась», — сказал Цивилев.

По его словам, он переживает из-за большого оттока населения, особенно беспокоит отъезд молодых людей.

До этого об оттоке населения говорил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что для амбициозной молодежи в Кузбассе не хватает престижных вузов. Также он призвал не мешать молодым людям покорять просторы вселенной.

Напомним, Цивилева назначили врио губернатора Кемеровской области в апреле 2018 года в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТРК «Зимняя вишня». Губернатором его избрали 9 сентября 2018 года.

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