Губернатор Кузбасса попросит Деда Мороза остановить бегство людей из региона

Цивилев пообещал, что в новогоднюю ночь попросит Деда Мороза, чтобы люди не уезжали из Кузбасса.

«Я бы попросил, чтобы в будущем году никто не уехал из Кузбасса, а наоборот, только приезжали бы к нам. Понимаю, что это невозможно, но хочется, чтобы тенденция изменилась», — сказал Цивилев.