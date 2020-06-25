Губернатор рассказал, как Путин вытащил Россию из ситуации похуже той, что была после войны

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о том, как жизнь в России изменилась и как еще будет улучшаться при президенте Владимире Путине, сообщает Instagram правительства региона.

Цыденов заявил, что предлагаемые поправки к Конституции можно назвать политическим завещанием Путина по закреплению социальных гарантий населения и безопасности страны.

Также он пояснил, что неожиданное решение об изменениях продиктовано тем, что государство именно сегодня готово обеспечить социальные гарантии населения и безопасность страны.

«Давайте вспомним, что мы за 20 лет прошли. Ведь уровень потерь в 90-е годы был больше, чем во второй мировой войне. Это касается разрушения всей структуры — экономики, производства, социальной сферы. И это ведь надо было восстанавливать, а за этот период мы пережили еще и три кризиса», — сказал Цыденов.

Он подчеркнул необходимость признания того, что «страна и уровень жизни изменились, мы сейчас совсем по-другому живем и говорим совсем о других проблемах, чем раньше».

Глава Бурятиии также отметил, что каждому решению нужно свое время и возможности.

«Сейчас мы больше заинтересованы, чтобы изменения в Конституцию прошли, ведь когда поправки начали вносить, то не было коронавируса, кризиса с экономикой, падением цен на нефть», — напомнил Цыденов.

При этом, как акцентировал бурятский губернатор, все поправки несут за собой большие бюджетные расходы: «И мы заинтересованы, чтобы быстрее приняли, чтобы начать реализовывать».

Напомним, в мае Цыденов поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусом — чтобы медики чувствовали признательность.