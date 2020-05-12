Медаль за борьбу с COVID-19 учредят в России

Соответствующее поручение Цыденов сделал 11 мая на совещании оперштаба по коронавирусу.
«Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность», — отметил губернатор.
Медаль приравняют к государственным наградам — будут отмечать медработников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19.
Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления к награде.
Название медали и ее дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование.
«Разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы», — подчеркнули в региональном правительстве.
Примечательно, что накануне Цыденов обвинил врачей во вспышке коронавируса в республике. Якобы сознательно замалчивали болезни.