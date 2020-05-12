Медаль за борьбу с COVID-19 учредят в России

Соответствующее поручение Цыденов сделал 11 мая на совещании оперштаба по коронавирусу.

«Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность», — отметил губернатор.