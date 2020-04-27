«Полоскали горло Мирамистином»: врачей обвинили во вспышке коронавируса

Цыденов заявил, что медперсонал медучреждения тщательно скрывал симптомы коронавирусной инфекции, поэтому все было спокойно.

«Были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло Мирамистином, что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни!», — подчеркнул губернатор.

Цыденов отметил, что медсестра из больницы заразила мужа, который работает водителем «скорой» и ездил по району, и «теперь очаг — весь район».

«У нас были предпосылки для того, чтобы начать ослаблять ограничительные мероприятия. Но из-за инцидента в городской больнице № 4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если мы ранее имели „завозные“ случаи болезни, то сегодня имеем „внутреннюю вспышку“», — подчеркнул Цыденов.

Коронавирус. Врач. СС0

Теперь, по словам Цыденова, в Бурятии придется усиливать ограничительный режим.

«Опять закрывать магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открыли. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастание инфекции», — предупредил губернатор.

После этого появилось сообщение, что в Бурятии усилены ограничительные меры по профилактике коронавируса. По данным на 27 апреля, общее число заболевших в Бурятии достигло 227 человек.

Ранее бывший духовник депутата Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию COVID-19.