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Политика

Губернатор Свердловской области посоветовал журналисту Соловьеву «следить за языком»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал ведущему Владимиру Соловьеву «следить за своим языком». Это случилось после заявления журналиста, что Екатеринбург — это «центр мерзотной либероты».

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Глава Свердловской области обратился к ведущему с видеообращением «ВКонтакте».

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас. Потому как число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний значительно уменьшилось», — сказал Куйвашев.

Губернатор уверен, что горожане смогут высказать свою позицию на лекции журналиста и выразил надежду, что его слова были необдуманны.

«На Урале — напомню, это опорный край державы — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Я вам желаю следить за своим языком», — цитирует губернатора РБК.

Своим мнением о жителях Екатеринбурга Владимир Соловьев поделился в программе «Полный контакт». В качестве гостя на программе присутствовал полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», — заявил ведущий.

Напомним, на днях силовики задержали неонацистов, готовивших убийство Соловьева.

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