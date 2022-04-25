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Происшествия

Силовики задержали неонацистов, готовивших убийство Соловьева

ФСБ России задержала группу неонацистов, которые готовили убийство журналиста Владимира Соловьева, сообщил 25 апреля ТАСС.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

В ведомстве пояснили, что со Следственным комитетом задержали группу из шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Все задержанные — граждане России.

Они, по данным силовиков, планировали убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — сказали в ФСБ.

Дома у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

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