Губернатор Томенко снарядил в «обезглавленный» Славгород правительственную группу

По поручению губернатора в Славгород поехали зампредседателя правительства края Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава регионального министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, а также руководители других органов власти Алтайского края.
Виктор Томенко считает, что необходимо провести такие встречи с руководителями администрации Славгорода, депутатами горсобрания, чтобы сохранить стабильность работы органов местного самоуправления, на должном уровне решать все вопросы жизнедеятельности города.
Ранее глава города Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.
Его обязанности временно исполняет Дмитрий Петраков.