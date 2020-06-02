Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 июня 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Губернатор Томенко снарядил в «обезглавленный» Славгород правительственную группу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Славгород рабочую группу из числа членов правительства. Они должны встретиться с местными чиновниками и депутатами, чтобы сохранить стабильную работу города, главу которого задержали по подозрению в получении взятки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
altairegion22.ru

По поручению губернатора в Славгород поехали зампредседателя правительства края Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава регионального министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, а также руководители других органов власти Алтайского края.

Виктор Томенко считает, что необходимо провести такие встречи с руководителями администрации Славгорода, депутатами горсобрания, чтобы сохранить стабильность работы органов местного самоуправления, на должном уровне решать все вопросы жизнедеятельности города.

Ранее глава города Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.

Его обязанности временно исполняет Дмитрий Петраков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость