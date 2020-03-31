Губернатор Виктор Томенко обратился с экстренным видеообращением к жителям Алтайского края

31 марта Алтайский оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией 31 марта опубликовал указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором прописаны рекомендации по самоизоляции.

Чуть позже губернатор обратился в видеообращении к жителям региона.

«Дорогие земляки! Сегодня мы приняли решение о дополнительных мерах по борьбе с распространением нового коронавируса. Ввели режим обязательной самоизоляции граждан. Я подписал соответствующий указ. Понимаю, что это принесет дополнительные неудобства. Но эти вынужденные меры продиктованы логикой развития событий в мире, стране и крае», — обратился к жителям региона губернатор.

«До особого распоряжения закрыты все театры и кинотеатры, торговые и торгово-развлекательные центры, магазины, кафе и рестораны, дискотеки, клубы, фитнес-центры, санатории и другие места массового пребывания людей. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество контактов», объяснил губернатор.

Также Виктор Томенко рассказал, что система здравоохранения края переведена на особый режим работы.

Здравоохранение

«Барнаульская городская больница № 5 перепрофилируется в госпиталь для лечения новой коронавирусной инфекции. До конца недели мы разворачиваем здесь 360 коек. Уже сейчас больница готова принять более 40 человек. В крае создается система межрайонных госпиталей для лечения коронавирусных больных. Эти госпитали будут работать в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби. Они, в случае необходимости, смогут принять более тысячи пациентов», — заявил Томенко.

Губернатор рассказал, какие предприятия будут работать во время режима самоизоляции: «Работать должны только органы власти, органы правопорядка и обеспечения безопасности, больницы, поликлиники, а также аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, транспорт и предприятия непрерывного цикла».

Губернатор уверен: «Мы обязательно справимся с этим испытанием».

Комментаторы отреагировали на обращение губернатора: «Закройте еще границы региона и введите ответственность за нарушение карантина для тех кто прибыл из других регионов как в Москве».

Маски

Многие комментаторы вновь обратили внимание главы региона на то, что в аптеках нет масок — соответственно, соблюсти все меры предосторожности заражения C19 невозможно. Правда, в видеообращении губернатор сказал, что медицинские маски специалисты ищут по всей стране. «Они очень сильно выросли в цене, но будем решать эту проблему», — сказал Томенко. Однако, по словам губернатора, некоторые предприятия края тоже приступили к их производству.

C19 в крае

На 31 мая в Алтайском крае выявлены два первых случая заражения Covid-19. Оба заболевших находятся в горбольнице № 5 под наблюдением врачей. Проводится целый комплекс мер для того, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.