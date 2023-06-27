Губернатор Виктор Томенко обсудил с бийчанами предстоящий учебный год и не только.

Обсудить актуальные вопросы с главой региона пришли 21 человек из Бийска и нескольких районов.
По словам Виктора Томенко, разговор получился конструктивным. По всем волнующим людей ситуациям нашли решения.
Значительную часть обсуждения посвятили предстоящему учебному году.
Так, к сентябрю в детском саду села Новиково Бийского района заменят окна, а в Платовской школе решат вопрос с отоплением.
"Комфортные условия для детей в школах и садиках по всему краю находятся в зоне нашего постоянного внимания", - отметил губернатор.
По его словам, на ремонт образовательных учреждений только в Бийском районе за последние три года направили около 200 млн рублей из краевого бюджета.
Отдельно зашла речь про уборку мусора - бийчане пожаловались, что контейнеры находятся слишком далеко от дома.
Также жители Бийска обратили внимание на несанкционированной свалки рядом со сквером имени Кузьмы Фомченко и школой №15.
Виктор Томенко заверил, что местная администрация уже занимается этими вопросами и что помощь придет на краевом уровне - уже подключили минстрой.
Ранее Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность» и напомнил о программе «алтайский кэшбек».