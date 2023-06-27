27 июня
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Политика

Губернатор Виктор Томенко обсудил с бийчанами предстоящий учебный год и не только

Губернатор Алтайского края вместе с замгенпрокурора России Дмитрием Демешиным провел личный прием граждан в Бийске. Об этом Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Виктор Томенко обсудил с бийчанами предстоящий учебный год и не только.
Губернатор Виктор Томенко обсудил с бийчанами предстоящий учебный год и не только.
t.me/tomenko_22

Обсудить актуальные вопросы с главой региона пришли 21 человек из Бийска и нескольких районов.

По словам Виктора Томенко, разговор получился конструктивным. По всем волнующим людей ситуациям нашли решения.

Значительную часть обсуждения посвятили предстоящему учебному году.

Так, к сентябрю в детском саду села Новиково Бийского района заменят окна, а в Платовской школе решат вопрос с отоплением.

"Комфортные условия для детей в школах и садиках по всему краю находятся в зоне нашего постоянного внимания", - отметил губернатор.

По его словам, на ремонт образовательных учреждений только в Бийском районе за последние три года направили около 200 млн рублей из краевого бюджета.

Отдельно зашла речь про уборку мусора - бийчане пожаловались, что контейнеры находятся слишком далеко от дома.

Также жители Бийска обратили внимание на несанкционированной свалки рядом со сквером имени Кузьмы Фомченко и школой №15.

Виктор Томенко заверил, что местная администрация уже занимается этими вопросами и что помощь придет на краевом уровне - уже подключили минстрой.

Ранее Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность» и напомнил о программе «алтайский кэшбек».

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