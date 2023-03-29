Губернатору Алтайского края показали масштабный проект нового курорта в Белокурихе

Рабочая группа во главе с Денисом Секачевым, первым заместителем гендиректора «Корпорации Туризм.РФ », представила концепцию первого этапа разработки мастер-плана комплексного развития туристической территории «Белокуриха Горная».

«Белокуриха горная» сегодня единственный в России строящийся с чистого листа бальнеологический курорт. Это проект по импортозамещению в сфере туризма. Новый курорт сможет в будущем принимать более 3 тыс. отдыхающих единовременно. Для снижения финансовой нагрузки инвесторы пользуются специальной программой льготного кредитования на создание туристской инфраструктуры. Такая программа принята правительством Российской Федерации. Проект «Белокуриха горная» нацелен на то, чтобы предоставлять услуги высокого качества для жителей и гостей края", — подчеркнул Виктор Томенко.

В основе концепции курорта — развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии.

На площади 53 гектара предполагается возвести гостиничный комплекс, санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель и семейно-оздоровительный центр.

Ожидается, что открытие нового курорта увеличит турпоток в Алтайский край на 210 тыс. человек в год.

«Благодаря уникальному климату и природе Алтая Белокуриха является одним из любимых и популярных мест отдыха у российских и иностранных туристов», — отметил Денис Секачев.

Работа над мастер-планом туристической территории «Белокуриха Горная» завершится в сентябре 2023 года.

Ранее губернатор Виктор Томенко принял решение об оказании помощи в проведении ремонта в спортшколе в Завьялово, где побывал с рабочим визитом.