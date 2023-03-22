У детей должна быть возможность развивать таланты, считает губернатор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об оказании помощи в проведении ремонта в спортшколе в Завьялово, где побывал с рабочим визитом.

Губернатор Алтайского края побывал с рабочим визитом в спортшколе в Завъялово.

Здание было обновлено снаружи, но требует ремонта внутри. Воспитанники и тренеры школы в разговоре с губернатором отметили, что необходима установка нового освещения, ремонт раздевалок, душевых.

В ходе визита губернатор пообщался также с воспитанниками школы искусств, где недавно был проведен капитальный ремонт.

«Стараюсь сделать так, чтобы во всех муниципалитетах — и в городах, и в небольших селах — у детей была возможность заниматься разными хобби и развивать таланты», — отметил губернатор.

Также Виктор Томенко осмотрел центральную котельную, которая недавно была модернизирована. Он напомнил, что за последние годы в Алтайском крае развитию сельских территорий уделялось много внимания.

На программу комплексного развития сельских территорий в Алтайском крае было направлено около 10 млрд рублей.

Справка

В крае запущено более 300 проектов благоустройства сельских территорий (парки, детские и спортивные площадки, площадки для ТКО и др.)

Также по программе после реконструкции и строительства введено в работу почти 96 километров распределительных газовых сетей и 144 километра локальных водопроводов, 72 километра автодорог к объектам АПК, построено 14 фельдшерско-акушерских пунктов, реконструировано три стадиона, а также реализован ряд других проектов, в том числе и социальных.

Ранее губернатор Виктор Томенко посетил котельную в Новоалтайске.