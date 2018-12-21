Чиновники объяснили Томенко, почему на Алтае срываются сроки строительства соцобъектов

Тема никуда не годной проектно-строительной документации (ПСД), которую для соцобъектов края разрабатывают неквалифицированные подрядчики, стала рефреном заседания правительства края, посвященного реализации краевой адресной инвестпрограммы на 2019 год. Это регулярно ставит под угрозу строительство школ, ФАПов или детсадов.

На качество документации начал жаловаться первый же выступающий — министр экономического развития Павел Дитятев.

ПСД должна быть разработана для любого объекта, входящего в инвестиционную программу. Равно как и, например, для каждого объекта газификации. Суть проблемы заключается в том, что разработка проектно-сметной документации по закону обязательно проходит через конкурсные процедуры. А на торги нередко заявляются компании или даже ИП, которые «роняют» первоначальную цену, иногда — в разы. Качество их работ оставляет желать, мягко говоря, лучшего. А крупные проектные бюро в таких аукционах им уступают.

Как рассказала директор «Государственной экспертизы Алтайского края» Зинаида Васильева, порой специалисты учреждения получают такие документы, что садятся и чуть ли не вместе с подрядчиком заново их составляют: чертят, считают и т. д.

Из-за этого затягиваются сроки прохождения экспертизы, а затем время уходит на переделку ПСД. В результате все сроки работ сдвигаются и возникает риск не освоить вовремя, например, выделенные из федерального бюджета деньги. А в этом случае их приходится возвращать.

Наиболее эмоционально по этому поводу высказался министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства края:

У нас столько проблем с проектно-сметной документацией! Из-за этого впрыгиваем в госпрограммы в феврале-марте, потом проводим конкурсы в июле, потом выясняем, что подрядчик недобросовестный — и в октябре-ноябре начинаем героически осваивать. В этом году доосваивались — по ГРП-11 в Ребрихе есть вероятность возвращения федеральных денег.

По словам министра, процесс затянулся на несколько месяцев.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства края:

Я еще в июле должен был отдать в федеральное правительство ПСД по газификации с проведенной экспертизой. Мне 20 января ехать соглашение подписывать, а у меня нет экспертизы ни по одному объекту газификации. Отказываться от денег? Или потом опять героически решать проблемы? Вот у нас по ПСД ГРП в Ребрихе ситуация какая? Документация никакая! В жилой дом уперлись! Пока проект переделают, пока экспертиза пройдет, сколько времени нужно? Меня никогда никто не слушает, на меня внимания не обращает. А я потом один на один с Минсельхозом.

Виктор Томенко пообещал выслушать министра, тем более, подчеркнул он, проблема ПСД крайне низкого качества касается не только программы газификации, но и многих других.