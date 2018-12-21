Чиновники объяснили Томенко, почему на Алтае срываются сроки строительства соцобъектов

На качество документации начал жаловаться первый же выступающий — министр экономического развития Павел Дитятев.
ПСД должна быть разработана для любого объекта, входящего в инвестиционную программу. Равно как и, например, для каждого объекта газификации. Суть проблемы заключается в том, что разработка проектно-сметной документации по закону обязательно проходит через конкурсные процедуры. А на торги нередко заявляются компании или даже ИП, которые «роняют» первоначальную цену, иногда — в разы. Качество их работ оставляет желать, мягко говоря, лучшего. А крупные проектные бюро в таких аукционах им уступают.
Как рассказала директор «Государственной экспертизы Алтайского края» Зинаида Васильева, порой специалисты учреждения получают такие документы, что садятся и чуть ли не вместе с подрядчиком заново их составляют: чертят, считают и т. д.
Из-за этого затягиваются сроки прохождения экспертизы, а затем время уходит на переделку ПСД. В результате все сроки работ сдвигаются и возникает риск не освоить вовремя, например, выделенные из федерального бюджета деньги. А в этом случае их приходится возвращать.
Наиболее эмоционально по этому поводу высказался министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства края:
У нас столько проблем с проектно-сметной документацией! Из-за этого впрыгиваем в госпрограммы в феврале-марте, потом проводим конкурсы в июле, потом выясняем, что подрядчик недобросовестный — и в октябре-ноябре начинаем героически осваивать. В этом году доосваивались — по ГРП-11 в Ребрихе есть вероятность возвращения федеральных денег.
По словам министра, процесс затянулся на несколько месяцев.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства края:
Я еще в июле должен был отдать в федеральное правительство ПСД по газификации с проведенной экспертизой. Мне 20 января ехать соглашение подписывать, а у меня нет экспертизы ни по одному объекту газификации. Отказываться от денег? Или потом опять героически решать проблемы? Вот у нас по ПСД ГРП в Ребрихе ситуация какая? Документация никакая! В жилой дом уперлись! Пока проект переделают, пока экспертиза пройдет, сколько времени нужно? Меня никогда никто не слушает, на меня внимания не обращает. А я потом один на один с Минсельхозом.
Виктор Томенко пообещал выслушать министра, тем более, подчеркнул он, проблема ПСД крайне низкого качества касается не только программы газификации, но и многих других.