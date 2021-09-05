Хитрые японцы придумали способ вернуть Курилы

Накануне президент России Владимир Путин заявил о намерениях развивать Курильские острова.
В частности, выступая на Восточном экономическом форуме, анонсировал спецрежим для российских и зарубежных инвесторов, освобождающий от налогов на 10 лет.
В Японии решили, что на острова необходимо поставлять больше товаров, чтобы «россияне привыкали к японским товарам и услугам».
«Только нужно действовать осторожно, чтобы не попасть в сильную зависимость от России», — отметили в стране восходящего солнца.
В связи с этим, согласно хитрому плану, Токио следует наладить доверительные отношения с Москвой для получения выгоды от сотрудничества.
При этом Япония должна выступать против других инвестиций, например, Китая и Южной Кореи, накладывая на них санкции — чтобы на островах не привыкали к другой продукции.
«Нашему бизнесу нужно проникать на северные острова и приучать к себе русских. Чем больше будет нас на островах и чем довольнее будут русские сотрудничеством с Японией, тем легче будет найти формулу разрешения территориальной проблемы в будущем», — подчеркнули в СМИ.
Ранее Япония выдвинула России новые территориальные претензии, которые касаются Западной Антарктиды.