Япония выдвинула России новые территориальные претензии. И это не Курилы

Япония выдвинула новые территориальные претензии в адрес России, которые касаются Западной Антарктиды. Они сформулированы в докладе государственного агентства Японии «Национальный институт полярных исследований» (NIPR), пишет «Москва24».

В материале упоминается японская экспедиция, которая побывала в Западной Антарктиде в 1911—1912 годах. На основании этого станцию «Русская» на побережье Земли Мэри Бэрд в Токио считают незаконной.

Побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта открыли русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в 1820 году. До сих пор никто не высказывался против размещения российской станции в Антарктиде.

В то же время между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.