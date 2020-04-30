«Хочется выть уже просто». В соцсети бурно обсуждают послабления для алтайского бизнеса

В Instagram губернатора края Виктора Томенко развернулась бурная дискуссия вокруг подписанного им указа, разревшившего работать части парикмахерских и специализированных магазинов. Среди его подписчиков нашлись обиженные — ведь для многих видов бизнеса ограничения по-прежнему сохраняются.

Нужен отдельный вход

Губернатор разрешил открыться специализированным магазинам непродовольственных товаров, расположенные на первых этажах зданий и имеющим отдельный вход.

Также могут работать парикмахерские, расположенные на первых этажах и тоже имеющие отдельный вход. Более подробно можно прочитать здесь.

Стрижка CCO

Почему нельзя на втором этаже?

Однако, как оказалось, есть парикмахерские и на вторых этажах. И им работать не разрешено.

«Я парикмахер со стажем 20 лет, проживаю в с. Троицкое. Я честно соблюдала карантин. Ждала вашего указа о разрешении и послаблении. А теперь я просто вынуждена закрыть ИП. Потому как парикмахерская у меня и еще троих предпринимателей нашего села, находится на втором этаже, нежилого помещения… Как нам жить дальше, хочется выть уже просто», — сокрушается она.

Подписчики предлагают ей варианты — сдать помещение на втором этаже и снять на первом. Но она считает -это невозможно. Между тем, представители официального аккаунта правительства края отвечают: «В связи с вашим обращением мы связались с администрацией Троицкого района. Для решения вопроса обратитесь в приемную главы района».

Почему не открыть салоны?

Еще один подписчик не понимает — почему нельзя работать массажисту, мастеру маникюра и педикюра и косметологу? Работа парикмахера ведь опаснее, считает он. Ведь мастер по прическам работает в непосредственной близости со слизистыми оболочками, где прямая опасность заразиться.

«Логику вашу поясните. Т. е. , получается, подстриженная голова важнее здоровых (спины, головы, суставов, висцеральных органов и пр.)»? — рассуждает он.

Ведущий аккаунта правительства в ответ объясняет: «Такими категориями, что важнее, мы не мыслим. Все профессии важны». Парикмахерские, пишет он, более востребованы и, к тому же, «являются гигиенической процедурой, которая профилактирует возникновение педикулеза и связанных с ним инфекционных заболеваний».

Фитнес. Спорт. CC0

Почему не открыть спортклубы?

Еще один подписчик просит открыть спортклуб — на таких же условиях, как парикмахерские. Но его (а заодно и всех подписчиков-читателей) призывают к ответственности.

«Самоизоляция и разобщенность позволяет минимизировать число контактов, — один из самых эффективных способов по предупреждению распространения инфекции. Просим ответственно и с пониманием отнестись к ситуации», — отвечает правительство.

В общем, видно, что режим самоизоляции всех уже достал. Но, вероятно, ничего не попишешь.