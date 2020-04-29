Виктор Томенко ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

29 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменений в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они касаются парикмахерских, специализированных магазинов и вакцинации населения.

Теперь запрет не распространяется на специализированные магазины непродовольственных товаров, расположенные на первых этажах зданий с отдельным входом. При этом обязательным условием является соблюдение дистанции не менее 1,5 метра и одновременное обслуживание не более трех посетителей.

Также губернатор разрешил работать парикмахерским, если они расположены в отдельных помещениях на первых этажах зданий и имеют отдельный вход. Одновременно в парикмахерских можно обслуживать не более двух клиентов — каждого в отдельном кабинете.

С 29 апреля в Алтайском крае разрешено оказывать такие услуги как монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Становится возможной образовательная деятельность организаций, не отнесенных к образовательным.

Кроме того, в документе расширен список разрешенных видов плановой вакцинации населения.

Сохраняется запрет на деятельность салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и прочих объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Полный список разрешенных видов деятельности содержится в постановлении от 29.04.2020 № 196.

Новый указ главы региона предписывает приостановить размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях. В период с 1 по 10 мая в Алтайском крае приостанавливается размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Ранее руководители шести алтайских бизнес-объединений направили письмо губернатору с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность. Они предлагали разрешить работать общепиту, парикмахерским, частным медицинским и стоматологическим клиникам, бухгалтерам и юристам и многим другим.