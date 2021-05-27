Хорохордин заявил, что вопрос объединения двух Алтаев закрыт

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем обращении к жителям региона заявил, что речи об объединении двух Алтаев нет.

На Алтае активно обсуждают мастер-план по развитию региона и создание туркластеров, которые уже обросли мифами и слухами. Глава решил их развеять: власти вовсе не собираются изымать у фермеров и продавать землю, не будут разграничивать территории кластерами на частные и общественные.

По словам Хорохордина, вопрос об объединении Республики Алтай и Алтайского края также не стоит, он закрыт и речи об этом не ведется.

Также не планируется строительство железной дороги в Китай.

Ранее сообщалось, что в РЖД рассматривают возможность создания пограничного перехода на западном участке границы России с Китаем, через горы Алтая.