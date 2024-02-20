Хуситы станцевали на захваченном судне

Йеменские повстанцы заявили — корабль затонет.
Компания сухогруза, направлявшегося из ОАЭ в Болгарию, сообщила, — экипаж эвакуировали, а факт затопления не подтвердила, указывает Газета.Ru.
Другой сухогруз обратился за военной помощью, сославшись на «ракетную атаку». И хуситы выложили танец на атакованном корабле, название судна они не сообщили.
Это не в первый раз, когда они танцуют на захваченных кораблях.
Ранее США и Великобритания начали военную операцию в Йемене.
В 2018 году йеменские повстанцы попросили Путина вмешаться в войну. Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны.
Аль-Машат попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады <имеется в виду воздушная и морская блокада Йемена, введенная коалицией суннитских государств.>. Он также призвал Путина обеспечить безопасность и стабильность в стране.
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