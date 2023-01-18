И без золотых унитазов к 16,5 годам «строгача» приговорили бывшего мэра российского города

Он признан виновным в получение взяток на сумму 38 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». Также Гумеюку назначен штраф в размере 150 млн рублей. На последних заседаниях обвинение запрашивало наказание — 17 лет лишения свободы, пишет primamedia.ru.

Свою вину он не признал. И намерен обжаловать решение суда.

Без золотых унитазов

Олег Гуменюк настаивал, что все обвинения доказаны не были.

«Разве человека можно судить за догадки? <…> Я за шесть лет работы в государственной власти приобрел один автомобиль Prado за 3 млн рублей. Из них 1,5 — взял в кредит. Приглашаю всех посмотреть, как я живу. Никаких золотых унитазов. Я ремонт в доме не делал 15 лет», — говорил экс-мэр во время последнего слова.

Версия следствия

Осужденный регулярно получал деньги от руководства фирмы «Некрополь» (оказание ритуальных услуг), напоминает bfm.ru. Также бывший мэр помогал получать выгодные контракты занимавшемуся строительством знакомому.

Реакция на приговор

Выборы и отставка

Гуменюка избран главой Владивостока 28 марта 2019 года.

В мае 2021 года он написал заявление об уходе после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора региона Олега Кожемяко. Тогда губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил полпреду Юрию Трутневу, что за период работы Гуменюка облик Владивостока качественно не изменился, а деятельность городского головы не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.

Комментируя это, Трутнев заявил, что мэра следует попросить написать заявление и искать ему на замену нового человека.

С октября 2021-го он находится под стражей по делу о коррупции.

Деньги в конверте

По словам жены экс-мэра столицы ДФО Олега Гуменюка задержали в октябре 2021 года накануне ее дня рождения и изъяли 700 тыс. рублей (50 — из подарочного конверта, остальные — накопления семьи).