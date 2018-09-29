И будем спать спокойно. В Украине заявили, что не вернут России $3 млрд

Петр Порошенко выразился довольно резко: сказал, что экс-президент страны Виктор Янукович положил эти средства кэшем в свои грузовики и вывез с Украины. И требовать эти деньги от страны несправедливо. Президент добавил, что момент был зафиксирован на камеры.
В 2013 году Россия выкупила украинские суверенные еврооблигации на 3 млрд. долларов. В дальнейшем украинский парламент ввел мораторий на обслуживание госдолга, в том числе и перед Москвой.
В сентябре 2018-го апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на решение вышестоящего суда, который обязал Украину выплатить долг. Российский министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов пообещал обратиться в Верховный суд Великобритании, пишет Лента.ру.