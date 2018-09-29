И будем спать спокойно. В Украине заявили, что не вернут России $3 млрд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна защитилась на определенное время от требований России вернуть 3 млрд долларов. Долг перед Россией возник потому, что она в трудный для Украины момент в 2013 году выкупила ее облигации. Высказывание президента приводит «Московский комсомолец».