И поджог Кремля: депутаты вручную собрали фейки о прошедших акциях протеста

Думский комитет по информационной политике сообщил, что обнаружил в соцсетях 53 «темы фейков», связанных с несанкционированными акциями 23 января.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

Фейки депутаты искали вручную, сообщает «Интерфакс». А также — с помощью автоматического мониторинга.

Каждая из тем, по словам парламентариев, может содержать «от нескольких однотипных сообщений до десятков постов». Больше всего фейков они нашли в TikTok.

В комитете пообещали, что детально расследуют все случаи умышленного создания фейков. Отчет о результатах мониторинга комитет будет передан в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

ТОП-10

В «топ-10 фейков» депутаты включили сообщение о «поджоге Кремля», о том, что полиции разрешили стрелять в митингующих, об «отключении интернета по всей стране», «использовании военных для подавления протеста», гибели протестующих, «миллионах протестантов» по всей стране и о других якобы имевших место фактах и искажениях.

23 января в России прошли несогласованные акции протеста в России. В Барнауле в «народных гуляниях» приняли участие порядка 2000 человек. Протестные настроения в стране активизировались после фильма Навального о «дворце Путина» в Геленджике.