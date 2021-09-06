Идеи алтайцев нашли отражение в программе партии «Новые люди»

Предложения жителей Барнаула включили в программу партии «Новые люди». Её на прошлой неделе презентовал лидер Новых людей Алексей Нечаев. Среди основных положений — выборность мэров, прокуроров и судей, пересмотр межбюджетных отношений в пользу регионов, ослабление госконтроля.

Программа партии стала результатом сотен встреч с общественниками из разных регионов. Так, Алексей Нечаев и его советник Сардана Авксентьева приезжали в Барнаул, где обсудили с местными урбанистами развитие городских пространств и туристический потенциал.

«Мы очень много в прессе и в Госдуме наблюдаем обсуждение прошлого. Политики обсуждают: надо ли всё-таки Волгоград переименовать в Сталинград, нужно ли наконец захоронить Ленина и другие „острые“ вопросы современности. Кому-то это интересно. Но людям дела, в общем-то, без разницы, где будет похоронен Ленин. Всё это никак не улучшит жизнь людей. Надо жить в настоящем, и партия „Новые люди“ — про настоящее. Мы рисуем картину будущего. И даём инструментарий, за счет которого это будущее можно построить: нашу программу», — подчеркнул Алексей Нечаев.

В сфере образования и здравоохранения Новые люди предлагают убрать излишние административные барьеры. Сейчас учителя и врачи проводят за отчётами то время, которое могли бы провести за своими непосредственными обязанностями. Кроме того, уменьшение числа контролёров позволит направить освободившиеся средства на повышение зарплат. Так, для учителей предлагается ввести единую базовую ставку в размере 75 тысяч рублей.

Нашёл отражение в программе партии и вопрос вакцинации. Новые люди отметили, что она должна быть добровольной, а отстранение от работы за отказ делать прививку недопустим. Партийцы предложили зарегистрировать иностранные вакцины, чтобы у людей был выбор, чем прививаться.

Главной проблемой России партия «Новые люди» назвала коррупцию и стремление к тотальному контролю.

«Существуют две параллельно существующие России. В одной национальные проекты реализуются, экономика развивается семимильными шагами, там все якобы очень здорово. В такой России живут чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций. Но есть и другая — настоящая Россия. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии „Новые люди“ сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились», — отметила один из лидеров Новых людей Сардана Авксентьева.

Напомним, выборы в Госдуму и АКЗС пройдут 17−19 сентября 2021 г.

Как ранее писал altapress.ru, другие парламентские партии также подготовили свои программные документы на выборы в АКЗС.

Так, крайком КПРФ идет на выборы с программой возрождения Алтая, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» назвала свою программу «Хожу по краю» и сосредоточилась на острых социальных проблемах, со стратегией определились и в ЛДПР.