22 июля
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Политика

Идею о сокращении отпусков депутатам и чиновникам поддержал спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что будет правильным в сложившихся условиях изучить вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников, сообщает ТАСС.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — уточнил депутат.

По словам Володина, для реализации этой инициативы придется инициировать поправки в законодательство, пишет Газета.Ru.

Еще спикер Госдумы подчеркнул — «у политиков отпусков не бывает» и следует брать пример с российского президента Владимира Путина.

Ранее Володин пригрозил США возвращением Аляски.

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