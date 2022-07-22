Идею о сокращении отпусков депутатам и чиновникам поддержал спикер Госдумы

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — уточнил депутат.
По словам Володина, для реализации этой инициативы придется инициировать поправки в законодательство, пишет Газета.Ru.
Еще спикер Госдумы подчеркнул — «у политиков отпусков не бывает» и следует брать пример с российского президента Владимира Путина.
Ранее Володин пригрозил США возвращением Аляски.