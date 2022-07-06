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Политика

Володин пригрозил США возвращением Аляски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США помнить, что России «есть, что возвращать» и уточнил, что имеет в виду Аляску. Соответствующее заявление прозвучало на пленарном заседании в нижней палате российского парламента в среду, 6 июля 2022 года.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — приводит слова Вячеслава Володина РИА Новости.

Напомним, 30 марта 1867 года (по новому стилю) Россия и США подписали договор купли-продажи полуострова Аляска. На некогда «бесполезной» российской территории американцы нашли золото, нефть и газ, позже стали использовать как защиту от возможной трансполярной атаки.

Зачем Россия продала Аляску и что на ней строит Америка — читайте в материале altapress.ru.

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