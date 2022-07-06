Володин пригрозил США возвращением Аляски

«Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — приводит слова Вячеслава Володина РИА Новости.
Напомним, 30 марта 1867 года (по новому стилю) Россия и США подписали договор купли-продажи полуострова Аляска. На некогда «бесполезной» российской территории американцы нашли золото, нефть и газ, позже стали использовать как защиту от возможной трансполярной атаки.
Зачем Россия продала Аляску и что на ней строит Америка — читайте в материале altapress.ru.