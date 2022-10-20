Идею о возвращении двухлетней срочной службы поддержал депутат Госдумы

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что поддерживает инициативу сенатора Владимира Джабарова по возвращению двухлетнего срока службы в армии, пишет Газета.Ru.

За год подготовить военнослужащего сложно, а допризывная подготовка проводится недостаточно эффективно, уверен народный избранник.

В армии — по мнению парламентария — необходимо задуматься о введении в учебных заведениях курсов начальной военной подготовки.

Ранее вернуть начальную военную подготовку в школы предложил вице-спикер Госдумы.

Между тем ветеран спецназа, сооснователь спортивно-образовательных проектов для подростков «ГЕРОИ» Сергей Гуров говорил о том, что школам будет трудно ввести занятия по военной подготовке. Основная причина — нехватка грамотных учителей по этому предмету.